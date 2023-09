Concorso Letterario per le Scuole del Cilento: aperte le iscrizioni  

L’associazione culturale Mineia aps ha dato avvio alle iscrizioni per partecipare alla terza edizione del concorso letterario, riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, molti altri Istituti Scolastici hanno chiesto di parteciparvi per cui, quest’anno, l’evento sarà esteso a tutti gli Istituti dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento; per estendersi l’anno prossimo a tutta la provincia di Salerno.

Concorso per le scuole, l’iniziativa

Il concorso, molto apprezzato e atteso dalle scuole e dagli studenti, si è rivelato con grande piacere degli organizzatori un vero laboratorio artistico-culturale nonché narrativo-creativo, con la realizzazione di storie, personaggi e immagini. Gli elaborati verranno scritti dall’intera classe, stimolando così anche la partecipazione al lavoro di gruppo. L’associazione Mineia ha provveduto a comunicare l’evento a tutti gli Istituti Comprensivi dei territori interessati nonché ai rispettivi Enti Comunali.

Come partecipare

Il termine ultimo per l’invio degli elaborati, accompagnati da giusto modulo d’iscrizione, è fissato per il 15 novembre, dalla cui data una Giuria formata da docenti, scrittori, giornalisti, ecc. esamineranno i racconti pervenuti presso la segreteria dell’associazione. L’invio potrà avvenire tramite email, per posta ordinaria oppure consegnato a breve manu presso la sede dell’associazione Mineia.

La fase finale del concorso, come le passate edizioni, sarà incorniciata in una serata a tema natalizio, laddove studenti, docenti, autorità e pubblico, potranno assistere ad uno spettacolo nonché alla premiazione delle classi vincitrice. Saranno premiate le prime tre classificate della scuola primaria e le prime tre della scuola secondaria di primo grado. In ogni caso tutte le classi riceveranno una riconoscenza.

Il concorso è gratuito, libero e di spontanea partecipazione; nulla è dovuto dai partecipanti all’organizzazione, così come gratuito sarà l’accesso alla serata spettacolo che si terrà domenica 17 dicembre 2023.