“Se lo sai… Rispondi!”: un indimenticabile viaggio premio a Firenze per la 3ª B dell’I.C. “Rossi Vairo” di Agropoli

Con la gara culturale “Se lo sai… Rispondi!” l’obiettivo era quello di creare un’occasione di formazione che riuscisse ad incentivare il ‘gioco di squadra’ in una condizione ideale di competizione accompagnata dal divertimento.

Una vittoria festeggiata nella Città dell’arte per eccellenza

La 3ª b dell’I.C. “Gino Rossi Vairo” di Agropoli, con il viaggio premio a Firenze della durata tre giorni, destinato alla prima classificata alla finalissima del quiz (il 17 aprile scorso presso il teatro Ariston di Paestum Capaccio), ha potuto meritatamente festeggiare la vittoria.

InfoCilento, dalla sua, ha messo in rete un valido goal dal punto vista della vicinanza sociale alla generazione emergente del territorio.

InfoCilento accanto ai ragazzi

Forte della struttura organizzativa che si è creata intorno al gioco a quiz “Se lo sai rispondi” che ha coinvolto insegnanti, dirigenti e personale scolastico, InfoCilento ha voluto compiere un passo lungo nel recuperare il vuoto di attività e l’assenza di uscite fuori porta causate dalla pandemia, capitolo infelice mondiale solo da poco ufficialmente chiuso.

Divertimento e cultura

Gradito e allegro è stato il reportage di alcuni allievi partecipanti al tour toscano per i quali non è mancata una primissima sosta in partenza messa a punto per permettere alle quattro compagne di classe della squadra Volley femminile della Scuola Vairo di affrontare la gara per la finale regionale, salire sul pullman e proseguire per la gita.

Una conclusione di anno ricca di opportunità e tanti buoni risultati per l’IC Gino Rossi Vairo di Agropoli, scuola aperta al miglioramento di sé attraverso confronti sportivi, sociali ed interculturali.

Si lavora già alla prossima edizione

Ai ragazzi della terza b di “Se lo sai.. Rispondi!” è un piacere augurare traguardi sempre migliori sulla scia di questa entusiasmante esperienza firmata InfoCilento che, ad oggi, nella sua prima edizione rinnovata, sta già lavorando alla prossima.