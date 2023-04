Se lo sai…rispondi! Successo per la finalissima. Vince Agropoli in una serata ricca di emozioni

Tanta piacevolezza nella serata di ieri per il gran Finale di Se lo sai…rispondi!, un evento così atteso dagli Istituti scolastici classificati del territorio cilentano.

Curiosità e coinvolgimento di coloro che, genitori, dirigenti ed amministratori, nel corso delle settimane, hanno approcciato al gioco come spettatori rispondendo ‘presente’, ieri sera, nell’ampia Sala Giove del Teatro Hotel Ariston di Paestum.

La gara

Si sono incontrati quattro Istituti con le classi terze qualificate per una gara e un confronto avvincente che ha visto l’Ic “Gino Rossi Vairo” di Agropoli aggiudicarsi la Gita scolastica nella città di Firenze con il plauso del primo cittadino del comune di Agropoli, Roberto Mutalipassi.

Secondo posto alla classe terza dell’IC di Vallo della Lucania Novi Velia, collegata da Rimini ed assistita e supportata da una giornalista ed un operatore di InfoCilento, che si aggiudica un bonus di euro 1000 in beni strumentali ed attrezzature scolastiche.

Terzo posto pari merito per l’Ic di Capaccio capoluogo e la terza dell’IC di Albanella, entrambi premiati con un bonus di euro 500 in beni strumentali ed attrezzature scolastiche.

Gli ospiti

Ospiti illustri sono stati coinvolti in prima persona nella presentazione: Ingrid Muccitelli, presentatrice Rai, viso noto della quotidianità della TV.

Nel formulare alcune domande su argomenti coerenti con il ruolo istituzionale ricoperto, si sono prestati con simpatia e grande disponibilità: il presidente della Figc, Gabriele Gravina, coinvolto sullo sport;

Mauro Masi, Presidente Consap e Banca del Fùcino con la lettura del l’incipit di un romanzo.

Ad emozionare, concentrare su di sé enorme stima e ammirazione da parte dell’intera platea, il Prof. Francesco Sabatini, uomo di alta cultura umanistica, mente lucidissima, portavoce di valori culturali di spessore nella promozione della lingua italiana e della conoscenza in generale.

Onore, privilegio ed emozione per coloro che hanno partecipato a questa serata.

Chi si aspettava tutto questo? Lí dove c’è un’idea vincente e la costanza di saperla realizzare allora si dà il via a qualcosa di molto bello e premiante per tutti e per il territorio.

Soddisfazione notevole, infatti, da parte del provveditore Dirigente, Mimi Minella, Ufficio scolastico Regionale per la Campania che ha autorizzato qualsiasi percorso formale e comunicazione tra Istituti scolastici ed organizzazione del Gioco “Se lo sai.. Rispondi!”

Grande approvazione anche nelle parole del Presidente della Provincia Franco Alfieri

che ringrazia personalmente Domenico Cerruti sostenendo l’utilità di persone così altruiste, lungimiranti ed attive che si prodigano nel quotidiano e pro futuro per il territorio cilentano.

La solidarietà

La prospettiva in verità è, da parte dell’editore e la squadra tutta, con Edoardo Marcianó come amministratore, di implementare continue occasioni mediatiche, culturali e sociali in cui InfoCilento possa essere considerata utile a promuovere il territorio anche oltre confine cilentano.

Non è mancato, perché fortemente voluto direttamente dal presidente Cerruti, un momento dedicato alla Piccola Ludovica Parente, la piccola amica alla quale è stata dedicata l’intera manifestazione.

Commoventi le immagini trasmesse e le parole espresse dai genitori di Ludovica che, nel ringraziare la famiglia Cerruti e tutti coloro che contribuiscono alla raccolta fondi si impegnano nel mantenere vivo il ricordo della loro bambina, Ludovica Parente.

Sono stati detti tanti grazie.

Il più sincero e fiero da parte della redazione tutta va all’editore Domenico Cerruti, ponte levatoio per un progetto professionale coraggioso di ampio respiro carico di soddisfazione per noi di InfoCilento.

Grazie Domenico.