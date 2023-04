Se lo sai… Rispondi: il 17 aprile la finalissima a Paestum

È giunto alla fine il percorso di “Se lo sai… Rispondi”, il gioco a quiz organizzato da InfoCilento e ideato dall’associazione “Ho un sogno, movimento Odv” dedicato alle classi terze delle Scuole primarie di Secondo Grado. La gara da inizio anno ha coinvolto ben 800 alunni di 40 classi appartenenti a 6 istituti comprensivi del comprensorio. Hanno partecipato le scuole di Agropoli, Capaccio Paestum, Vallo della Lucania, Aquara, Torchiara e Roccadaspide.

La finalissima

Le tre squadre finaliste sono rappresentate dalle classi terze degli istituti Rossi Vairo di Agropoli, Carducci di Capaccio Paestum e Albanella.

L’appuntamento è presso il teatro dell’hotel Ariston il prossimo 17 aprile a partire dalle ore 20 (ingresso libero). Presenteranno la serata Ingrid Muiccitelli (presentatrice e giornalista Rai) e Mimmo Santoro. Saranno presenti importanti ospiti del mondo della cultura e dello sport che interagiranno con gli studenti.

I premi

I Premi messi in palio sono i seguenti:

1° premio: GITA SCOLASTICA, viaggio di istruzione di 2 notti e 3 giorni per l’intera classe che si aggiudichi il primo posto (con due insegnanti accompagnatori)

2° premio: euro 1000 in beni strumentali per l’Istituto la cui classe si aggiudichi il secondo posto

3° premio: euro 500 in beni strumentali per l’Istituto la cui classe si aggiudichi il terzo posto.

Una quarto premio “ad honorem” verrà assegnato alla scuola di Vallo della Lucania che pur avendo conquistato la finale non potrà partecipare alla gara, vista la concomitanza con la gita scolastica.

L’evento

L’evento gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (ex Provveditorato agli Studi di Salerno), della provincia di Salerno e di tutti i Comuni facenti capo agli Istituti scolastici coinvolti.

Presenzieranno alla finalissima i sindaci del territorio, il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri e il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacolo.

Se lo sai… Rispondi! è un gioco a quiz che ha come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze di un intero gruppo classe, privilegiando la coralità di una squadra in cui ogni allievo possa emergere sulla disciplina a lui confacente.

L’evento è dedicato a Ludovica Parente, la bimba di Albanella scomparsa dopo aver lottato strenuamente contro una grave malattia.