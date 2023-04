“Se lo sai… Rispondi! “, ieri la semifinale: ecco chi accede alla finalissima

Ragazzi e ragazze nel pieno dell’adolescenza che gioiscono o fremono o si compattano intorno al proprio capitano per una risposta giusta, un giro di ruota, un inghippo, un jolly, un mimo e tanto altro ancora. Tutto questo è stato un “gioco da ragazzi”, tutto questo prende il nome di “Se lo sai… Rispondi!”, una serata piacevolissima piena di emozioni dove l’obiettivo si è confermato essere il “premiare l’eccellenza” non solo in termini di preparazione scolastica ma anche per il comportamento, la tempra e il senso di squadra nonché la capacità di autocontrollo nella possibile sconfitta.

La semifinale

Ieri sera, al cineteatro De Filippo con l’attesissima semifinale, si sono confrontate le terze classi di :

Agropoli IC “Gino Rossi Vairo”, Roccadaspide IC “Dante Alighieri”, Albanella “IC Albanella”

Vallo della Lucania IC “Vallo Novi Velia”

Aquara IC “Serre-Castelcivita”

Capaccio IC Capaccio capoluogo “Costabile Carducci”.

A classificarsi per il gran Finale del 17 aprile presso il teatro Hotel Ariston di Paestum, sono risultate le terze di Agropoli, Capaccio e Vallo della Lucania.

Ad aprire la serata il saluto del primo cittadino Roberto Mutalipassi che ha espresso forte gradimento per un format particolare come “Se lo sai… Rispondi! ” ed ha personalmente fatto l’in bocca al lupo agli allievi dell’IC “Gino Rossi Vairo” di Agropoli, sottolineando in generale la validità dell’istruzione in tutte le possibili forme.

A fare gli onori di casa come scuola del territorio il Dirigente Prof. Bruno Bonfrisco che ha ringraziato InfoCilento approvando in pieno un’esperienza come questa che dovrà essere considerata una consuetudine annuale ad integrazione del percorso classico.

Tanti ragazzi e genitori, inoltre, presenti in sala interessati a conoscere ed ascoltare le parole del Presidente Domenico Cerruti, Editore e promotore del gioco a quiz “Se lo sai… Rispondi!”.

La dedica

Emozione e compattezza per l’intera redazione presente in sala nel ricordo di Ludovica Parente, la bambina di Albanella scomparsa dopo aver lottato strenuamente contro una grave malattia.

Durante la serata, ogni scuola ha creato un’ atmosfera, ha messo in campo la propria preparazione e noi di InfoCilento siamo grati a tutti i Dirigenti che quotidianamente hanno il timone di queste meravigliose navi, impegnate a navigare verso il futuro.

Non ci resta che augurare a tutti un’ottima gara ma soprattutto un alto livello di divertimento in coerenza con lo spirito che ha guidato e sempre guiderà “Se lo sai.. Rispondi!”