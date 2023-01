Una raccolta fondi in memoria della piccola Ludovica Parente morta a 8 anni per un brutto male, tanta la partecipazione

In memoria di Ludovica Parente, la bambina di otto anni originaria di Albanella, e venuta a mancare a causa di un brutto male due settimane fa, sono stati raccolti seimilatrecento euro da donare alla ricerca.

Ecco a chi saranno destinati i fondi

L’importo sarà destinato all’Istituto “Gustave Roussy” e al “Consorzio F.O.S.T.E.R.” (Fight Osteosarcoma Through European Research).

Struggenti le parole dei genitori della piccola Ludovica

Commoventi le parole espresse dai genitori di Ludovica che, nel ringraziare tutti per aver contribuito alla raccolta fondi e per l’impegno nel mantenere vivo il ricordo della loro bambina, hanno ricordato il coraggio, la forza, la determinazione e l’insegnamento di non mollare mai dinanzi alle sfide della vita, lasciato dalla piccola Ludovica, volata in cielo troppo presto.

Un ringraziamento particolare da parte dei genitori di Ludovica è stato rivolto all’Associazione La Panchina, all’Oratorio di Albanella e agli organizzatori del «Paestum Christmas Experience» che hanno contribuito alla raccolta fondi con ulteriori donazioni.