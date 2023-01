Muore a otto anni dopo aver combattuto contro un brutto male: Comune proclama lutto cittadino

La piccola Ludovica Parente, che da due anni lottava contro un brutto male, è volata al cielo a soli otto anni. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Albanella.

Il lutto

Il sindaco, Renato Iosca, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. I funerali della piccola Ludovica si terranno alle ore 9:30 presso la chiesa di San Gennaro della frazione di Matinella.

Ludovica lascia la mamma, Cinzia Faccenda, il papà Graziano, la sorellina, Camilla e i suoi quattro nonni. I familiari hanno chiesto di non donare fiori, in memoria di Ludovica, ma fondi alla ricerca contro il cancro.

Il cordoglio per la morte di Ludovica Parente

“È una notizia, quella della scomparsa di Ludovica, che ha scosso la nostra comunità ed è doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà di tutti i cittadini e dell’amministrazione” ha affermato Iosca che ha proclamato il lutto cittadino per dar modo a tutto di stringersi intorno alla famiglia Parente in forma pubblica ed istituzionale.

In queste ore i messaggi di cordoglio per la tragica notizia si susseguono, Ludovica era amata da quanti la conoscevano che ora, con la tristezza nel cuore, la ricordano come una bimba capace di lottare contro il male che la attanagliava senza mai perdere il sorriso.