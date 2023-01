Annullati gli eventi ad Altavilla Silentina: vicinanza alla famiglia della piccola Ludovica

Vicinanza alla famiglia della piccola Ludovica Parente da parte della comunità di Altavilla Silentina, guidata dal sindaco Franco Cembalo.

La decisione in segno di vicinanza

L’Associazione ‘Altavilla Viva’, in accordo con l’amministrazione comunale e con i cittadini, ha deciso di annullare gli eventi in programma per la giornata odierna.

Il lutto

La piccola, originaria di Albanella, è volata in cielo pochi giorni fa a soli otto anni a causa di un male incurabile.

Annullati gli eventi dell’Epifania

Una tragedia che ha sconvolto e lasciato senza parole tutti. Gli eventi in questione sono quello denominato “Arrivo della befana” che è stato annullato e quello denominato “Premiazione Scolastica ed Artistica del Concorso Presepiale”, in programma sempre per oggi che è stato rinviato a data da destinarsi.

“Facciamo nuovamente le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ogni altra parola sarebbe superflua” hanno fatto sapere dall’associazione.