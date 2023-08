Aspettando la Principessa Costanza: a Teggiano riti propiziatori, danze, canti e buon cibo

A grande richiesta, gli affascinanti “riti propiziatori” faranno nuovamente capolino a Teggiano, accompagnando l’attesa per l’arrivo della tanto ammirata Principessa Costanza. Questo evento, intitolato “Aspettando la Principessa Costanza”, non solo mira a scacciare in modo scherzoso le negatività accumulatesi durante gli anni pandemici, ma soprattutto a catturare l’incontenibile entusiasmo dei giovani. Organizzato dalla Pro Loco Teggiano, l’appuntamento è fissato per la sera del 10 agosto, costituendo un’anticipazione affascinante alla vera e propria Festa Medievale.

Un ritorno alle radici: dai primi anni all’attuale entusiasmo

Il presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera, spiega come questo evento segni un ritorno alle origini.

Egli rivela che nei primi anni di questa manifestazione, questa si svolgeva in un periodo differente, compreso tra il 16 e il 18 agosto.

La serata introduttiva, precedentemente collocata alla vigilia del Ferragosto, era caratterizzata da un tono meno rigorosamente storico, ma molto più improntato al divertimento.

L’atmosfera era permeata di leggende, riti propiziatori e pratiche magiche, unite a canti, balli e prelibatezze culinarie.

La Voglia dei Giovani: Un Desiderio di Condivisione e Gioia

Proprio per esorcizzare gli anni difficili passati, è stata la gioventù a richiedere la reintroduzione di questa serata introduttiva. La Pro Loco Teggiano ha prontamente accolto questo appello, comprendendo il desiderio di ritrovarsi e divertirsi. Il presidente Matera conferma questa volontà di condivisione, soprattutto dopo il periodo di sconvolgimenti che tutti, ma in particolare i giovani, hanno sperimentato. Egli sottolinea come, nonostante le difficoltà non siano ancora del tutto superate, sia giusto accontentare i giovani e rispolverare una tradizione radicata negli albori della manifestazione.

Una Serata Magica: “Aspettando la Principessa Costanza”

“Aspettando la Principessa Costanza” è programmato per giovedì 10 agosto, a partire dalle 21:00, nelle suggestive cornici di Piazza San Cono e Piazza Portello. Druidi e streghe si congregaranno per eseguire incantesimi e riti, mentre compagnie di bardi narreranno affascinanti racconti antichi e leggendari. L’intero Stato di Diano si animerà con danze e canti, creando l’atmosfera perfetta per anticipare i festeggiamenti solenni.

Taverne a tema e magiche atmosfere medioevali

Per l’occasione, verranno allestite taverne a tema, permettendo ai partecipanti di immergersi in una notte autentica e divertente. Questo rappresenta l’inizio del calore medievale che culminerà nella festa ufficiale, evento istituzionale di portata regionale. L’invito del Presidente della Pro Loco Teggiano è chiaro: non mancate l’appuntamento del 10 agosto, per attendere insieme e con allegria l’arrivo tanto atteso della Principessa Costanza.