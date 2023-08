Ascea: scatta l’operazione “Spiagge Sicure”

Scatta l’operazione “Spiagge Sicure 2023” ad Ascea per garantire un migliore controllo del territorio e un efficace contrasto alla criminalità e all’illegalità; la sicurezza nelle spiagge è fondamentale per garantire un’estate serena e tranquilla sia per i residenti che per i numerosi turisti che affolleranno le località costiere della provincia di Salerno. La durata delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni dell’abusivismo commerciale e della vendila di prodotti contraffatti è relativa a tutto il mese di agosto 2023 (e comunque di un mese dall’inizio delle azioni) ed ai fine settimana di settembre fino al 17 settembre.

Le attività in programma

Il Comune di Ascea intende porre in essere alcune azioni per combattere l’abusivismo commerciale tra cui il controllo giornaliero della spiaggia e del lungomare di Ascea Marina (tratto Lungomare Ponente — Scogliera) con l’utilizzo di un veicolo e con l’impiego di almeno due agenti di Polizia Locale e il controllo stradale, almeno due volle a settimana, dei veicoli in entrata ad Ascea (zona Velia) con l’utilizzo di un veicolo, con l’impiego di almeno due agenti di Polizia Locale e con l’ausilio delle telecamere.

Sarà rafforzata la vigilanza diurna, della Stazione ferroviaria, con l’utilizzo di un veicolo e con l’impiego di almeno due agenti di Polizia Locale, almeno due volte a settimana; detto personale provvederà a sorvegliare i treni in arrivo soprattutto da Napoli ed individuare eventuali venditori di merci, dediti alla vendita itinerante. Il personale in questione procederà all’identificazione dei soggetti ed alla verifica dei requisiti di vendita mediante controllo dei documenti amministrativi.

Vigilanza rafforzata per tutto il mese di agosto

Per tutto il mese di agosto, è stata rafforzata la vigilanza delle aree strategiche del territorio di Ascea Marina (lungomare, Stazione ferroviaria, Corso Elea e zone limitrofe), dalle ore 20.00 alle ore 2:00 del giorno successivo, attraverso un’associazione di volontariato e con l’impiego di almeno 8 unità operative. Prevista la vigilanza notturna del territorio di Ascea, con particolare attenzione ad Ascea Marina (lungomare, Stazione ferroviaria, Corso Elea e zone limitrofe), per il mese di agosto, dalle ore 24:00 alle ore 6:00, con l’utilizzo di n. 1 veicolo e l’impiego di una pattuglia di almeno 3 agenti di Polizia Locale. Tale gruppo sarà coordinato dal Comandante della Polizia Locale fino ad un certo orario e successivamente dalla stazione CC di Ascea e dalla Compagnia CC di Vallo della Lucania, che in caso di necessità, non altrimenti fronteggiabile con le risorse in campo, saranno allertate.

Spiagge Sicure : fondi dal Ministero dell’Interno per combattere l’abusivismo commerciale

Il finanziamento è stato destinato ai comuni litoranei scelti dal Ministero dell’Interno, tenendo conto delle presenze negli esercizi ricettivi e di altri parametri. L’iniziativa è parte di una strategia più ampia per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti durante la stagione estiva. Il contributo, concesso nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, ammonta, per ciascun Comune, ad euro 33.333,33.

Il Comune retto dal sindaco Pietro D’Agiolillo, ha pertanto approvato la relativa scheda progettuale “Spiagge sicure – Estate 2023. L’Ente ha presentato all’Ufficio Territoriale di Salerno la domanda di contributo come previsto dalla circolare ministeriale e sottoscritto con la Prefettura di Salerno, uno specifico protocollo di intesa.