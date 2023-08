Spiagge sicure, fondi per due comuni del Cilento per combattere l’abusivismo commerciale

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha presieduto nella mattinata odierna una significativa riunione presso il Palazzo del Governo. L’obiettivo dell’incontro era esaminare i progetti presentati dai comuni di Ascea, Castellabate, Maiori e Positano, nell’ambito del finanziamento “Spiagge sicure – Estate 2023”. Il finanziamento è stato destinato ai comuni litoranei scelti dal Ministero dell’Interno, tenendo conto delle presenze negli esercizi ricettivi e di altri parametri. L’iniziativa è parte di una strategia più ampia per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti durante la stagione estiva. La Prefettura di Salerno ha adottato queste azioni seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno.

Partecipanti all’Incontro

Alla riunione hanno partecipato gli amministratori dei comuni interessati, unitamente ai vertici delle forze dell’ordine: Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. La presenza di tutte queste autorità dimostra l’importanza attribuita al tema della sicurezza pubblica nelle zone ad alta vocazione turistica.

Obiettivi delle Iniziative Finanziate

L’auspicio condiviso da tutti i partecipanti è che le iniziative finanziate possano garantire un migliore controllo del territorio e un efficace contrasto alla criminalità e all’illegalità. La sicurezza nelle spiagge è fondamentale per garantire un’estate serena e tranquilla sia per i residenti che per i numerosi turisti che affolleranno le località costiere della provincia di Salerno.