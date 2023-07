La Guardia Costiera di Salerno in azione per la sicurezza in mare: controlli intensificati e lavoro straordinario

Le onde impetuose e il repentino aumento del vento di scirocco hanno messo a dura prova sia i diportisti esperti che il personale che opera in mare quotidianamente. A partire dal pomeriggio di ieri, il numero di emergenza 1530 ha ricevuto numerose segnalazioni di pericolo, richiedendo una pronta risposta e il coordinamento di ben cinque operazioni di soccorso consecutive, che hanno avuto esito positivo salvando quindici persone, tra cui cinque minori.

Le operazioni

Tra le situazioni più delicate, spicca quella di un traghetto che, a causa di un’onda improvvisa, è stato spinto in spiaggia e ha rischiato di arenarsi. Fortunatamente, grazie alla tempestiva e abile gestione delle operazioni, tutti i passeggeri sono stati messi in salvo e nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Inoltre, è importante sottolineare che il recupero del traghetto è avvenuto senza causare danni all’ambiente.

La situazione a Positano

A Positano, invece, un coraggioso uomo si è tuffato in mare per recuperare oggetti di lavoro, ma è stato sorpreso dai marosi e ha rischiato di non farcela. Tuttavia, grazie all’intervento di una unità da diporto, dirottata nella zona e coordinata dalla Sala Operativa, l’uomo è stato prontamente salvato. Allo stesso tempo, altre dieci persone sono state trattenute sulle spiagge di Fuenti, Marina d’Albori e Cavallo Morto a causa dell’impetuosa mareggiata, che rendeva impossibile il loro recupero dal mare. Anche in questa situazione, il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha dimostrato professionalità e prontezza nel gestire le operazioni di soccorso.

Le raccomandazioni

Inoltre, durante le attività di ricerca e soccorso, è stato rinvenuto un gozzo semisommerso alla deriva, e si sono avviate immediatamente le operazioni di Search and Rescue, pattugliando l’area circostante per verificare la presenza di eventuali naufraghi. Sebbene le operazioni siano state sospese in serata a causa dell’esito negativo delle ricerche, è importante sottolineare l’impegno costante del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera nell’assicurare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare.

Per prevenire il verificarsi di episodi simili in futuro, si ribadisce l’importanza di consultare i bollettini meteorologici prima di pianificare qualsiasi attività o escursione in mare. Questo è un passo fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti del mare e per evitare situazioni di pericolo.

L’impegno della guardia costiera

Gli interventi eseguiti dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera rappresentano una parte essenziale del loro compito primario e quotidiano, dedicato alla salvaguardia della vita umana in mare. La loro dedizione e competenza hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante il loro ruolo per garantire la sicurezza delle acque e di coloro che vi navigano.