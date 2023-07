Occupazione abusiva del litorale di Scario: scattano le sanzioni della Guardia Costiera

Continua l’attività di vigilanza da parte dei militari del Circondario Marittimo di Palinuro finalizzata a verificare il rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare ed a prevenire reati in danno al demanio, nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro.

Nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Scario ha effettuato accurate verifiche lungo il litorale del Comune di San Giovanni a Piro.

I controlli della Guardia Costiera

Tre i concessionari denunciati all’Autorità Giudiziaria per abusiva occupazione di demanio marittimo con lettini ed ombrelloni. Oltre 400mq di spiaggia sono stati fatti sgomberare e restituiti alla pubblica fruizione. Accertata inoltre la diversa ubicazione di un’ulteriore area rispetto a quella in concessione, anche grazie al supporto dell’Ufficio Tecnico dell’ente civico.

Le altre attività

Eseguiti ulteriori controlli anche sul territorio del Comune di Camerota, dove i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di oltre 2000 euro dopo aver accertato, presso due strutture balneari, l’assenza del pattino di salvataggio e del locale di primo soccorso.

In mare, le unità navali continuano ad essere impegnate nelle attività di monitoraggio ambientale a seguito delle numerose segnalazioni, oltre che nella repressione delle violazioni delle ordinanze in materia di costoni franosi. Sono già 3 i conduttori di unità da diporto utilizzate per la locazione ed il noleggio sanzionati per aver fatto accesso all’interno di grotte interdette con a bordo ignari turisti.