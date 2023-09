Aquara, offerta agli anziani una visita gratuita a Padula

Il comune di Aquara, guidato dal sindaco Antonio Marino, ha invitato tutti i cittadini dai sessantacinque anni in su, a partecipare alla gita socioculturale che li porterà alla scoperta delle bellezze di Padula.

La gita sarà completamente gratuita ed è prevista per il prossimo 22 ottobre, i partecipanti potranno raggiungere Padula con un pullman messo a loro disposizione e saranno accompagnati in visita presso la Certosa e presso il museo. La giornata si completerà con un pranzo offerto gratuitamente ai partecipanti presso un ristorante locale.

L’iniziativa del Piano di Zona

L’iniziativa rientra nell’azione programmatica “Anziani al Centro” dell’Ambito S7 del Piano di Zona, con Roccadaspide come ente capofila, in favore degli anziani, al fine di favorire proprio i momenti di socializzazione, di svago e di divertimento permettendogli sia di stare insieme, sia di scoprire nuovi posti.

L’invito dell’Ente

Dalla casa comunale hanno invitato tutti coloro che intendono partecipare ad inviare la loro adesione entro il 18 ottobre, compilando l’apposito modulo reperibile rivolgendosi direttamente al personale degli uffici per il servizio sociale del comune di Aquara, sito in via Giuseppe Garibaldi, nel centro del comune cilentano.

Qualora si dovesse superare il numero di trenta iscritti si procederà ad una graduatoria tenendo conto dell’età anagrafica dei richiedenti.