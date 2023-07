Altavilla Silentina: Torna per il secondo anno consecutivo il Saim Country Festival

Dopo il successo della scorsa edizione, infatti, ci sono numeri e condizioni per replicare. Il programma generale è completato, i volontari sono a lavoro ormai da settimane. Si attende esclusivamente la cerimonia di inaugurazione e la seconda edizione del Saim Country Festival, può entrare ufficialmente nel vivo. Il festival, all’insegna dell’atmosfera western-country, oltre al sano divertimento per grandi e piccoli abbina anche una gustosissima offerta enogastronomica, ricercata e per tutti i gusti, e una scelta musicale per tenere compagnia sia i giovani che gli adulti.

I dettagli dell’evento

Nell’area allestita per l’occasione non mancherà uno spazio giochi con i gonfiabili per i piccolissimi e, per la super novità di questa seconda edizione, il toro meccanico. Per un divertimento sano e competitivo soprattutto tra i giovani. Buon cibo e intrattenimento, dunque, per la seconda edizione dell’evento organizzato dall’Associazione L’Ancora con il patrocinio del Comune di Altavilla Silentina. Street food, allestimento in stile country, gonfiabili e toro meccanico, scuderia con cavalli da galoppare, stand espositivi, super ospiti ogni sera.

Ampia selezione gastronomica

Se, infatti, la gastronomia ha ampia scelta per tutti i gusti tra pizza fritta, arrosticini, panino con broccoli e salsiccia, caciocavallo impiccato, carne alla griglia, pizza a portafoglio, salsiccia e fagioli alla messicana, hot dog, baguette con mortadella, spirale di patate, zeppola, anguria in bicchiere al Saim Country Festival si potrà anche sorseggiare gustosa birra artigianale.

La musica dal vivo

Venerdì 28 luglio, dopo la cerimonia di inaugurazione momento musicale con Kris & Damien band insieme al gruppo Country zone con tanta musica country.

Sabato 29, invece, Charlie D’Agosto e musica scoppiettante con la Popcorn band

Domenica 30 luglio, alle ore 21.00, Polvere di stelle con i Nomadi tribute band e a seguire “Fondamentalmente show” con l’esilarante Simone Schettino.

Venerdì, sabato e domenica dunque, l’appuntamento più atteso è per la seconda edizione del “Saim Country Festival”, campo sportivo D’Ambrosio, Borgo Carillia di Altavilla Silentina.