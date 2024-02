Altavilla Silentina, le “uncinettine” fondano una nuova associazione

I cieli di Altavilla Silentina sono pieni di colori grazie alle opere delle cosiddette “uncinettine” che hanno installato, con la collaborazione dell’ente comunale, dei centri all’uncinetto nel centro storico. Si tratta di vere e proprie opere d’arte diventate iconiche per Altavilla Silentina.

Le novità

Sono diverse, in realtà, le installazioni all’uncinetto che abbelliscono il paese specie nelle occasioni importanti ed ora, le volontarie che realizzano tali opere, si sono unite per costituire un’associazione.

“Le Uncinettine di Lorylu” questo il nome della nuova associazione nata dalla passione per l’uncinetto e dal desiderio di condividere la creatività delle volontarie con altre persone.

Le attività

Le componenti dell’associazione, presieduta da Lorylu Adami, si incontrano regolarmente per lavorare all’uncinetto, scambiare idee e imparare nuove tecniche, organizzano corsi per tutti i livelli di esperienza, creano opere di arredo urbano per abbellire il territorio e promuovono, in questo modo, la socializzazione e l’incontro tra persone che condividono la stessa passione.

Le iscrizioni all’associazione sono aperte a quanti vogliono unirsi al gruppo già attivo per la realizzazione di nuove opere all’uncinetto.