Altavilla Silentina, opere all’uncinetto del centro storico danneggiate. I cittadini si attivano per ripararle

Le opere all’uncinetto, che avevano reso il centro storico di Altavilla Silentina un museo a cielo aperto, nelle scorse ore sono state danneggiate dalle scintille provenienti dal camino di un’abitazione privata. I proprietari dell’abitazione si sono detti dispiaciuti per quanto accaduto e si sono resi subito disponibili a riparare al danno. Immediatamente si sono attivati gli abitanti di Altavilla Silentina che, anche attraverso i social network, hanno diffuso un appello per sostenere economicamente attraverso una colletta il lavoro di ripristino delle opere realizzate dalle cosiddette “uncinettine”, il gruppo di volontarie che hanno messo la loro abilità nel lavorare all’uncinetto a servizio di Altavilla Silentina, realizzando delle suggestive installazioni di centrini colorati.

I cittadini si attivano per riparare le opere

Gli altavillesi hanno deciso di attivarsi in pochissimo tempo per far sì che quanti raggiungono il paese per le festività natalizie possano godere della bellezze delle opere d’arte installate nel centro storico.

Le “uncinettine” a lavoro

Le “uncinettine” si sono già messe al lavoro, a dover essere riparati, oltre ad alcuni centrini, sono anche i cerchi che li sostengono. Otto cerchi sono da sostituire completamente.