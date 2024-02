Altavilla Silentina: il maltempo del 10-11 febbraio provoca danni ingenti. Il Comune chiede lo stato di calamità naturale

Il territorio di Altavilla Silentina è stato colpito da eventi atmosferici di eccezionale intensità nei giorni 10 e 11 febbraio 2024. Le forti piogge hanno causato smottamenti e allagamenti di numerosi piani interrati e piani terra di abitazioni e locali commerciali.

Impluvi e canali insufficienti

La portata d’acqua ha superato la capacità di impluvi, collettori, canali e corsi d’acqua, sia naturali che artificiali. L’acqua si è riversata nelle zone adiacenti, invadendo fabbricati, pertinenze agricole e altre strutture.

La fuoriuscita dei corsi d’acqua dagli argini ha causato ingenti danni alle abitazioni e alle colture agricole. Si sono verificati inoltre smottamenti e principi di frana nelle scarpate, con erosioni delle sponde dei corsi d’acqua.

Le enormi masse d’acqua hanno messo in crisi il sistema fognario e di raccolta delle acque meteoriche, creando veri e propri corsi d’acqua nelle strade. La pubblica e privata incolumità è stata messa a rischio nelle zone più depresse, tanto che si è reso necessario chiudere al traffico alcune strade cittadine.

Richiesta di stato di calamità naturale

Per fronteggiare i danni causati dal maltempo, il Comune di Altavilla Silentina ha presentato istanza agli organi competenti per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Il riconoscimento permetterebbe di accedere a fondi per la riparazione dei danni e il sostegno alle persone colpite.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali danni non ancora pervenuti e a prestare attenzione alle zone a rischio.