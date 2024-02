Allarme furti in Cilento: «Massima prudenza e in caso di sospetti informare le forze dell’ordine»

Tanti, troppi i furti che nelle ultime settimane si stanno registrando nel Cilento. Diverse le abitazioni svaligiate e messe completamente a soqquadro e numerosi sono i colpi messi a segno in diversi paesi: Moio della Civitella, Casal Velino, Castelnuovo Cilento e Novi Velia. Esasperati gli abitanti che ormai in alcuni casi hanno organizzato delle vere e proprie ronde, nel tentativo di acciuffare i malviventi.

Le parole del Colonnello Sante Picchi

Una situazione attenzionata fin dalle prime ore dalle forze dell’ordine con un servizio di controllo dell’intero territorio sempre più capillare.

A tal proposito diversi sono i consigli elargiti dal Colonnello del reparto territoriale dei Carabinieri di Vallo della Lucania Sante Picchi, raggiunto telefonicamente dalla redazione di InfoCilento.

Tra i suggerimenti forniti dal Colonnello vi è innanzitutto la richiesta di segnalare alle forze dell’ordine, in maniera tempestiva, qualsiasi tipo di persona o situazione sospette e di usare la massima prudenza nel caso in cui si incappi in situazioni particolarmente rischiose e delicate.

A tutto questo è necessario aggiungere un po’ più di attenzione rispetto agli oggetti di valore da conservare in casa. Inoltre la cosa fondamentale è allertare subito le forze dell’ordine in maniera tale da rendere il loro intervento il più tempestivo possibile.

La speranza è che questa ondata di furti si arresti nel più breve tempo possibile per restituire la giusta tranquillità all’intero territorio.