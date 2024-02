Ancora tentativi di furto a Moio della Civitella: attivate le ronde

Non si dorme a Moio della Civitella e Pellare, dopo gli ennesimi furti in abitazione tentati nel pomeriggio, quando sono stati avvistati 3 uomini accovacciati nei pressi di due villete, leggermente in periferia.

Gli episodi

I malviventi si sono dati alla fuga all’arrivo di alcuni passanti. Successivamente gli stessi soggetti hanno cercato di entrare in un’altra abitazione dove sono stati anche ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

Messi ancora in fuga, i delinquenti si sono dileguati.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno cercando di risalire alla loro identità esaminado le registrazioni delle videocamere.

Nel frattempo, i cittadini allarmati hanno organizzato ronde per presidiare il territorio nella speranza di evitare nuovi colpi.