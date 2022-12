Allarme sicurezza ad Eboli. I cittadini: «pronti ad organizzare le ronde»

Non ne possono più i residenti di località San Cataldo ad Eboli e nelle ultime ore, sui social e sui canali di messaggistica istantanea, si stanno organizzando in maniera spontanea.

Cittadini pronti alle ronde

“Sono giorni che chiediamo attenzione e invochiamo l’intervento degli organi competenti. I furti continuano in pieno giorno e di sera e siamo disposti a tutti”.

La signora M.R. non ci sta e davanti al silenzio delle istituzioni locali affida il suo appello anche al social network Facebook e chiama a raccolta i residenti di San Cataldo, zona cooperative. “Esiste una chat di residenti, esiste un gruppo di persone che vivono io quartiere? Bene, uniamoci e se necessario organizziamo le ronde”.

La paura

Paura e apprensione. San Cataldo, zona cooperative, non è un posto isolato. È un’area residenziale immediata al centro. Vivono qui centinaia di famiglie, di giovani e professionisti. Eppure la tranquillità della zona è stata spezzata dall’ondata di furti che ormai fa davvero paura.

“Hanno tentato di entrare nel mio garage di mattina, pensando di agire indisturbati con arnesi da scasso pronti all’uso. Per fortuna l’abbaiare insistente di un cane ha attirato l’attenzione è fatto scongiurare il peggio”. D.G. racconta l’esperienza e insieme agli altri residenti della donna è in continuo contatto per cercare di ristabilire la tranquillità ai residenti, tra cui anche molte persone anziane.

L’allarme sicurezza a Eboli è uno dei più importanti argomenti da portare sul tavolo delle istituzioni.