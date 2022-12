Torna prepotente in città l’allarme sicurezza. Ad Eboli cittadini pretendono più controlli: ecco cosa sta accadendo

E dopo l’ultimo fatto di cronaca che ha visto il PalaDirceu scenario di un vero e proprio saccheggio di rame, danno ingente per migliaia di euro, i residenti di via Serracapilli alzano la voce e pretendono maggiori controlli.

Ma andiamo con ordine

È di ieri la notizia che dal PalaDirceu sono stati asportati diversi quantitativi di rame e, dunque, è andata in tilt la linea elettrica interna ed esterna alla struttura e danneggiamenti hanno subito anche i tombini di ghisa, le grate, le porte d’accesso. Un vero e proprio saccheggio per una struttura sportiva fiore all’occhiello della città. I cavi asportati hanno messo fuori uso anche l’impianto di irrigazione è quello dei pannelli solari per il riscaldamento.

Un furto ben studiato che vede ancora in queste ore a lavoro gli inquirenti per la ricostruzione esatta della dinamica e per stabile l’entità del danno che ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Intanto, in zona Serracapilli monta anche la protesta dei residenti

“È impensabile quello che accade da queste parti ogni sera. Bivacchi, uso di stupefacenti, un parco dell’amore teatro di atti osceni e mancanza assoluta di sicurezza”. Giuseppe D. un residente della zona lamenta la scarsa illuminazione, la carenza di vigilanza e la totale assenza di controlli. “Non va certo meglio in pieno giorno quando l’alta velocità di queste strade raggiunge livelli incredibili.

Una situazione che richiede l’intervento degli organi competenti e che è al centro delle riunioni, fissate nei prossimi giorni, e organizzate dai residenti per chiedere all’amministrazione comunale di porre rimedio a questo stato di abbandono.