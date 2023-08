Albanella: Collezionista dona oltre cento opere al nascente Museo d’Arte

Ad Albanella nascerà un “Museo d’Arte”. L’idea sarà realizzata grazie all’aiuto e alla generosità di Mario Ricco, molto noto nel territorio per la sua grande passione verso l’arte.

Ricco, nel tempo, è stato organizzatore di diverse mostre artistiche presenziate da artisti autorevoli provenienti da tutto il mondo, di recente ha deciso di donare nunerosi pezzi della sua ricchissima collezione di opere pittoriche per far sì che il comune possa avere il suo museo accessibile a tutti.

La prima esposizione

Il prossimo 25 agosto, proprio ad Albanella, in via del Poggio, alle ore 20:30, si terrà la prima esposizione per far vedere a tutti, in anteprima, parte della collezione privata di Ricco.

Le opere che Ricco donerà al nascente museo saranno più di cento comprensive di quadri e di grafica.

La serata del 25 agosto si svolgerà in via del Poggio a partire dalle ore 20:30 e sarà aperta anche agli operatori della stampa.

Le opere

Al museo nascente di Albanella saranno donate opere firmate da artisti come Ulderico Giovacchini, Luciano Regoli, Marco

De Sio, Alessandra Allori, Ronaldo Boner Junior, Nick Alm, Max Svabinski, Massimo Rao e tanti, tanti altri.

L’ingente donazione ha lo scopo di favorire l’arricchimento culturale del paese e sensibilizzare tutti sull’importanza dell’arte.