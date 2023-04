Al via le gare di pesca sportiva del “Trofeo Baia di Sapri”, ecco il programma dell’ottava edizione

Il mare di Sapri si prepara ad essere nuovamente il palcoscenico naturale per la competizione di pesca sportiva “Trofeo Baia di Sapri”, giunta alla sua ottava edizione e in programma per domenica 28 maggio 2023. L’evento è organizzato come di consueto dall’Associazione Battiti di Pesca con il patrocinio del Comune di Sapri e prevede due gare distinte.

Il programma

Le sfide inizieranno al mattino alle 8 con la pesca con tecnica canna da riva (con galleggiante obbligatorio) all’esterno del molo di sottoflutto del porto. Dopo la conclusione della gara, verranno stilate le classifiche e si procederà con la premiazione dei primi dieci pescatori in graduatoria.

Nel pomeriggio, alle 16:30, sarà la volta della tecnica del Surfcasting nello specchio d’acqua della baia di Sapri, seguita dalla stesura delle classifiche e dalla premiazione dei primi dieci pescatori.

Un aspetto importante di questa competizione è la partecipazione delle principali aziende del settore della pesca che contribuiranno alla premiazione. Tra queste, spicca la presenza della Trabucco, storica azienda italiana con sede a Parma, nota per l’innovazione dei suoi prodotti.

I testimonial della giornata

Oltre alla Trabucco, saranno presenti anche altre importanti aziende del settore come la Yuki Italia, con sede a Lucca, specializzata nelle innovazioni tecniche per gli agonisti del Surfcasting, e la Venturieri di Vignola in provincia di Modena, specializzata nella produzione di galleggianti. Saranno inoltre presenti la Ellevi Italia, con sede a Solarino in provincia di Siracusa, specializzata nella produzione di pasture, e la Norfin Italia e la Gurza Italia, entrambe con sede a Roma, specializzate nello sviluppo di abbigliamento tecnico ed ami.

Tra i testimonial d’eccellenza che saranno presenti all’evento, spicca Saverio Rosa, campione del mondo di pesca da natante e uno dei pescatori italiani più seguiti. Rosa, su invito di Battiti di Pesca e grazie all’intermediazione di Gargiulo Ruggiero, agente di zona dell’azienda parmense Trabucco, ha scelto Sapri come location per promuovere alcuni dei nuovi prodotti e realizzerà un video di pesca nella città della Spigolatrice, che verrà poi trasmesso sui canali tematici legati alla Trabucco.

Le finalità

L’evento rappresenta un’opportunità di grande visibilità per Sapri e per il suo mare sotto un’ottica turistica, attraverso la promozione della pesca sportiva, sempre più popolare tra gli appassionati. Oltre all’aspetto sportivo, l’evento prevede anche due appuntamenti collaterali. Al mattino, si terrà la benedizione e la deposizione, grazie alla marineria locale, di una corona di alloro al largo della Baia di Sapri in memoria delle “Genti di Mare”.

Nel pomeriggio la degustazione di prodotti tipici del nostro mare al centro del lungomare di Sapri, nell’area spettacoli dedicata alle Radio libere. Sulla pagina Facebook “Battiti di pesca” troverete tutte le informazioni utili per iscriversi al Trofeo #VIIITBdS2023.