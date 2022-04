Grazie all’Asd Lenza Valdianese la pesca sportiva protagonista ad Auletta lungo le sponde del fiume Tanagro. Il 15 Maggio semifinale Nazionale centro-sud. ll sodalizio sportivo presieduto da Luigi Mazzillo apre le sue attività con la manifestazione semifinale nazionale centro-sud.

“Apriamo la nostra stagione sportiva 2022 con la semifinale Nazionale centro-sud, dedichiamo come sempre questo evento al nostro amico compianto Raffaele Rotunno – spiega il presidente Mazzillo – una persona che ci ha lasciato troppo presto e che ha trasmesso a molti di noi l’amore per la pesca e per la natura”.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Auletta e della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).

La semifinale si disputerà sui settori 1-2-3. Dopo il aver preso parte al sorteggio i partecipanti si dirigeranno presso i 3 campi gara allestiti in contrada Ponte dove avrà inizio la manifestazione. Al termine delle circa tre ore di pesca i giudici procederanno alla pesatura e decreteranno i vincitori che avranno accesso alla finale ed il vincitore assoluto.

Tra gli ospiti della semifinale nazionale il consigliere Nazionale FIPSAS Alberto Gentile e alcuni esponenti di marchi di articoli da pesca. Tutte le altre informazioni sono disponibili sulla pagina facebook: Lenza valdianese