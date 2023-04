Agropoli, un encomio per il vicebrigadiere Maurizio Sodano per il lavoro svolto durante la pandemia

Encomio al vicebrigadiere Maurizio Sodano per il suo esemplare servizio presso il Comando Compagnia di Lecco. L’iniziativa arriva da parte dell’amministrazione comunale agropolese, città dove il militare è nato nel 1981. Sodano si è distinto per la sua serietà, professionalità ed efficienza nel corso degli anni segnati dalla pandemia, contribuendo a aumentare il prestigio dell’Arma sul territorio.

L’encomio per Maurizio Sodano

Sodano si è dedicato con meritoria abnegazione alla tutela dei suoi concittadini, eseguendo operazioni di spessore che sono state uniche per molti comuni italiani. Grazie al suo servizio impeccabile, ha ricevuto diverse onorificenze, tra cui un encomio e un nastrino di merito dalla Regione Lombardia, oltre all’apprezzamento del presidente della Protezione Civile di Valmadrera.

In un gesto di grande generosità, Sodano ha anche devoluto un’indennità alla Protezione Civile di Agropoli per l’acquisto di materiale necessario per l’emergenza, dimostrando una grande sensibilità verso le esigenze della comunità. Il sindaco Roberto Mutalipassi e la sua amministrazione hanno deciso di conferire un encomio a Sodano per il suo lodevole comportamento, ribadendo la loro gratitudine e riconoscenza nei suoi confronti.

L’esempio

Sodano è un esempio di eccellenza nella sua professione e un modello per tutti coloro che vogliono servire la comunità con serietà, dedizione e altruismo. La sua storia dimostra che anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, ci sono ancora persone che lavorano sodo per il bene comune, e che il loro operato non passa inosservato.