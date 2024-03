Agropoli: Tassa di soggiorno, 200.000 euro per il turismo

Confermate le tariffe per l'imposta di soggiorno ad Agropoli per il 2024. L'importo, che varia da 1 a 5 euro a notte a seconda della tipologia di struttura ricettiva e del periodo di permanenza, sarà utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo, eventi e manutenzione del territorio, almeno secondo le indicazioni di un atto dell'amministrazione comunale.

Le entrate previste

L'ente comunale, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha stimato una entrata complessiva di 200.000 euro per l'anno 2024. Le risorse saranno così ripartite:

Eventi sportivi: 20.000 euro

20.000 euro Eventi turistici: 130.000 euro

130.000 euro Servizio salvataggio spiagge: 20.000 euro

20.000 euro Eventi culturali: 30.000 euro

Eccezion fatta per gli eventi turistici si tratta di somme esigue rispetto a quanto, ad esempio, l'Ente investe per comunicazione e propaganda delle proprie attività.

Piattaforma PayTourist

Per la gestione dell'imposta di soggiorno, il Comune di Agropoli continuerà ad avvalersi della piattaforma PayTourist. Il sistema, già in uso negli anni scorsi, si è dimostrato efficace nel contrasto all'evasione e facilita il pagamento da parte dei turisti.

Soddisfazione dell'Ente

“Confermiamo la tassa di soggiorno per il 2024, uno strumento importante per il finanziamento di interventi a favore del turismo e della nostra città“, fanno sapere da palazzo di città. “Le risorse raccolte saranno utilizzate per realizzare eventi, migliorare i servizi e la manutenzione del territorio, con l'obiettivo di rendere Agropoli una destinazione turistica sempre più attrattiva“.