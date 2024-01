Agropoli, scooter a fuoco: paura in via Salvo d’Acquisto

Momenti di paura questo pomeriggio poco prima delle 14.30 ad Agropoli. Un motorino con a bordo un uomo del posto ha improvvisamente preso fuoco mentre transitava in via Salvo D’Acquisto. È stato proprio l’anziano a rendersi conto che qualcosa non andasse quando ha visto fuoriuscire del fumo dal carburatore.

I soccorsi

Immediatamente è sceso lasciando il mezzo a terra. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.

Presenti anche i carabinieri della locale compagnia e gli uomini di Pissta che si occupano del servizio di ripristino della strada post incidente. Per fortuna l’uomo a bordo del mezzo è rimasto illeso.