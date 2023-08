Agropoli, scippo in pieno centro ai danni di una donna

Attimi di paura questa mattina intorno alle 12.30 in Via Pio X ad Agropoli. Una donna è stata scippata in pieno centro.

Stando a quanto si apprende l’episodio è avvenuto nei pressi della Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani.

Due persone a bordo di uno scooter si sono affiancati alla malcapitata e le hanno strappato via la borsa.

La dinamica dell’episodio

Sembrerebbe che la donna si fosse recata in banca per un prelievo. Appena uscita dallo sportello i due che attendevano in un vicolo adiacente con un motorino le hanno scippato la borsa facendola cadere a terra.

La donna ha iniziato ad urlare ed è stata prontamente soccorsa dai presenti. Ha riportato una ferita alla gamba per fortuna non grave.

Le indagini

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini sul caso. Potrebbero risultare utili alle indagini le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.