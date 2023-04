Agropoli, Mutalipassi: «Vanno avanti i lavori in via Pisacane»

Proseguono i lavori in via Pisacane, e nel rispetto della tabella di marcia. Lo ha chiarito il sindaco Roberto Mutalipassi. Di recente, infatti, non erano mancate critiche per presunti ritardi nella realizzazione delle opere. Il primo cittadino ha quindi voluto precisare che i lavori non si sono mai fermati: «Si è perso più tempo nei lavori di palificazione per mettere in sicurezza il costone roccioso dove era presente una frana». Ora la ditta incaricata dei lavori ha avviato la realizzazione della pavimentazione.

I lavori in via Pisacane

La riqualificazione di via Pisacane era stata progetta dall’amministrazione Coppola e appaltata dall’amministrazione Mutalipassi.

L’importo dei lavori è pari a 485.000 euro. L’arteria da tempo presentava criticità a causa di un fenomeno franoso che aveva determinato il dissesto sia dell’asfalto che del muretto adiacente alla carreggiata. La stessa situazione di precarietà si presenta anche lungo la camminata.

Grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno è stato possibile avviare le opere.

L’intervento programmato dall’ufficio lavori pubblici in via Pisacane mira non solo a mettere in sicurezza l’area, ma anche a riqualificarla. Le opere consisteranno nel restyling dello spazio antistante il Palazzo Civico delle Arti, il rifacimento del muro di contenimento a valle oltre che la ripavimentazione della strada, che sarà rifatta in pietra cilentana.

Il Palazzo Civico delle Arti

Proprio il palazzo Civico delle Arti presto potrà riaprire i battenti. Si avviano alla conclusione gli interventi di sistemazione del secondo piano dell’edificio avviate un anno e mezzo fa. Il primo cittadino, inoltre, ha annunciato anche la riapertura dell’Antiquarium, da anni chiuso al pubblico.