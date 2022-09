Via Pisacane ad Agropoli: al via i lavori. Ecco come sarà

Buone notizie per i residenti di via Pisacane che da tempo chiedevano interventi di sistemazione e messa in sicurezza di questa importante arteria che collega l’area portuale con Piazza delle Mercanzie.

Aggiudicati i lavori in via Pisacane ad Agropoli

E’ stata aggiudicata, infatti, la gara di appalto per la messa in sicurezza e restyling. Il progetto fu approvato dalla precedente amministrazione comunale che ottenne anche i necessari fondi per i lavori in via Pisacane.

L’importo è pari a 485.000 euro. L’arteria da tempo presentava criticità a causa di un fenomeno franoso che aveva determinato il dissesto sia dell’asfalto che del muretto adiacente alla carreggiata. La stessa situazione di precarietà si presenta anche lungo la camminataGrazie ai finanziamenti ottenuti dalla precedente amministrazione comunale sarà possibile avviare le opere che culmina con una scaletta che permette di accedere a via Antonicelli.

I lavori

L’intervento programmato dall’ufficio lavori pubblici in via Pisacane mira non solo a mettere in sicurezza l’area, ma anche a riqualificarla. Le opere consisteranno nel restyling dello spazio antistante l’antiquarium (oggi chiuso al pubblico), il rifacimento del muro di contenimento a valle oltre che la ripavimentazione della strada, che sarà rifatta in pietra cilentana.

Previsto anche un suggestivo terrazzo con vista sul mare. Entro fine settembre 2022 sarà dato il via ai lavori