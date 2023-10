Ad Agropoli in visita il Presidente e Vicepresidente dell’Aia

Nella serata di ieri la sezione Aia “Antonio Mandia” di Agropoli ha ricevuto la visita del Presidente dell’AIA Carlo Pacifici ed il suo vice Alberto Zaroli, in zona per la riunione nazionale dei Presidenti che si terrà ad Ascea in questi giorni.

“Onorati di aver avuto in visita i massimi esponenti della nostra Associazione, cogliamo l’occasione per ringraziarli ulteriormente”, commenta così la sezione agropolese con a capo il Presidente Nicoletti.

Chi è il nuovo Presidente dell’AIA

Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione (260 voti favorevoli su 310, pari all’84%) è avvenuta lo scorso aprile nel corso dell’Assemblea Generale dell’AIA che si è svolta a Coverciano, con voto elettronico a distanza di tutti gli elettori. “Sarà un’avventura da vivere insieme” ha detto in conclusione del proprio intervento, in cui ha delineato i punti principali del programma elettorale.

Arbitro dal 1975, dopo vent’anni corona la sua lunga carriera con l’esordio in Serie A (21/05/1995 – Reggiana-Brescia 2-0). Da lì in poi, l’inizio di una carriera di successo come dirigente arbitrale, che lo porta ad essere considerato tra i migliori formatori della scuola arbitrale romana e nazionale. Ne sono testimonianza le esperienze come Vice-Commissario CAN D (1995-1997), Presidente del CRA Lazio (2006-2009), Commissario CAI (2009-2013), e Commissario CAN D (2013-2017). Dal marzo 2021 è componente del Comitato Nazionale AIA. Il 14 novembre 2016 entra nella Hall of Fame della Sezione di Roma “Generoso Dattilo”.

Il Vicepresidente Aia

L’arbitro benemerito Alberto Zaroli è entrato nell’AIA nel 1983. È stato arbitro Can D per poi transitare nei ruoli degli arbitri nazionali del calcio a 5. Il 14 febbraio 2021 è stato eletto Componente del Comitato Nazionale per il terzo mandato consecutivo. Dopo importanti incarichi rivestiti a livello sezionale e regionale è stato Commissario Straordinario della Sezione di Como e Componente del Settore Tecnico dell’AIA per un biennio, prima di essere nominato Presidente del CRA Lombardia, restando in carica per quattro Stagioni Sportive. Ora è vicepresidente dell’Associazione Nazionale Arbitri.