Agropoli, un corso per nuovi arbitri di calcio. Ecco come partecipare

Sono aperte le iscrizioni, per ragazze e ragazzi che abbiano compiuto 14 anni, al nuovo corso arbitri gratuito organizzato come ogni anno, dalla sezione AIA di Agropoli “Antonio Mandia” con a capo il Presidente Donato Nicoletti.

Corso gratuito per arbitri ad Agropoli

Al corso, della durata di circa un mese, potranno partecipare tutti i ragazzi/e compresi tra i 14 e i 35 anni. Subito dopo la fine delle lezioni teoriche il candidato dovrà poi sostenere una prova, che prevede quiz sul regolamento scritto e un test di idoneità fisica.

Al superamento dell’esame si è ufficialmente un arbitro di calcio della sezione di Agropoli e pertanto dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare nella categoria dei Giovanissimi.

Le attività

Il corso permette, oltre alla possibilità di divertirsi e fare carriera, anche l’accesso gratuito a tutti gli stadi d’Italia, tramite il rilascio di una tessera federale, e l’ottenimento di crediti formativi scolastici; inoltre, sono previsti dei rimborsi spesa per ogni gara arbitrata.

Ai futuri direttori di gara sarà fornita una divisa ufficiale AIA-Legea. Ci sarà la possibilità anche del doppio tesseramento Arbitro-Calciatore (fino a 18 anni).

Per i nuovi arbitri di Agropoli sarà una vera e propria sfida che aiuterà a crescere e a consolidare la sicurezza in se stessi, dovendo prendere e difendere delle decisioni importanti in una frazione di secondo. I requisiti richiesti saranno, quindi, coraggio, passione e determinazione come quelli alla base di ogni disciplina sportiva.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile consultare le pagine social ufficiali della sezione Instagram e Facebook, e il sito www.aia-figc.it/diventarbitro/.