Un arbitro del Cilento all’esordio in Serie D

Grandi notizie per la Sezione AIA “Antonio Mandia” di Agropoli; l’arbitro cilentano Vincenzo Marra, originario di Gioi Cilento, continua a raggiungere importanti traguardi. Farà domani, infatti, il suo esordio in Serie D, con la partita Cartigliano – Levico Terme (VI).

“Domenica, il nostro associato Vincenzo Marra farà il suo esordio nel campionato di Serie D. Complimenti vivissimi per il traguardo raggiunto da tutta la Sezione!”, questo il messaggio, pieno di soddisfazione, della sezione agropolese all’arbitro neo promosso.

Nel 2018 già un importante risultato per Marra che passò dal CRA (Comitato Regionale Arbitri) alla CAI (Categoria Arbitri Interregionale). Il giovane direttore di gara in questi anni è stato chiamato a dirigere le maggiori gare dei campionati di eccellenza e di promozione su tutto il territorio nazionale fino ad arrivare oggi all’esordio in Serie D.

L’ultimo a raggiungere la Serie D da arbitro è stato proprio l’attuale presidente della Sezione di Agropoli Donato Nicoletti, che esordì nella stagione 79/80.