Ad Agropoli il nuovo anno scolastico si inaugura alla presenza dell’Esercito, ecco il programma

Si terrà domani,martedì 26 settembre 2023, nell’area antistante la Sede centrale in Via Fiamme Gialle, a partire dalle ore 8.20, prima dell’ingresso a scuola, la Cerimonia dell’ Alzabandiera collettiva a cura di un team dell’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio”. L’evento è finalizzato a promuovere i valori che l’Esercito e i militari rappresentano per i giovani.

Nell’area esterna sarà allestito uno stand dove gli studenti e le studentesse delle classi quinte potranno ricevere informazioni sulle opportunità lavorative offerte dall’Esercito.

Il programma sarà così articolato

8.20: presentazione dell’evento a cura di uno speaker dell’Esercito; 8.30: uno studente isserà la bandiera tricolore insieme ad un militare, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno Nazionale a cura dell’Orchestra del Liceo Musicale;- 8.35: allocuzione del Comandante del Reggimento;- 8.40.

Gli interventi

Consigliere Franco Crispino, delegato del Sindaco della Città di Agropoli;- 8.45: intervento del Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna Vassallo;- 8.50: consegna targa a studenti meritevoli;- 9.00: “Preghiera per la Patria” del cappellano militare, Don Antonio Marino;- 9.05: saluti;- 9.10: trasferimento presso la sede del Liceo Classico e Musicale in Via Pio X e preparazione della Cerimonia dell’Alzabandiera.- 10.00: inizio Cerimonia – una delegazione di alunni delle classi quinte leggerà testi ispirati ai valori della pace, della solidarietà e dell’inclusione rivolgendosi agli alunni neoiscritti.

Le finalità

Nell’area esterna di pertinenza scolastica della sede centrale, sarà allestito uno stand, dove gli studenti e le studentesse delle classi quinte possono, dopo la cerimonia, avere informazioni sulle opportunità lavorative offerte dall’Esercito ai giovani.