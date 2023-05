Gli studenti del Liceo Gatto in scena al De Filippo con “La guerra spiegata ai poveri” | VIDEO

Siamo spettatori, questa volta, di un atto unico della durata di circa un’ora e mezza tutto formidabilmente realizzato dal Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.

Una passeggiata inconsueta, una ballata sarcastica ed astratta nella guerra intesa come disvalore e nelle guerre passate ed odierne.

Un testo totalmente riscritto e riadattato con dovizia di riferimenti attuali dalla professoressa Cinzia Gliubizzi, che ne ha curato la messa in scena insieme con la professoressa Annamaria Scola.

Gli allievi del Gatto in scena al De Filippo

A salire, infatti, questa volta sul palcoscenico del Cineteatro Eduardo De Filippo sono venti allievi del Liceo Statale Alfonso Gatto di Agropoli che, anche quest’anno, ha proposto ai suoi allievi il progetto di teatro 22/23.

A conclusione di un percorso iniziato in coincidenza con l’anno scolastico, la giovane leva teatrale del Gatto mette in scena “La guerra spiegata ai poveri”, testo di Ennio Flaiano, adattato e modernamente proposto in chiave ironica ma consapevole.

Guida esperienziata del progetto teatrale scolastico è Pierluigi Iorio, attore e direttore artistico del De Filippo.

In veste di regista ed educatore all’arte del teatro, Iorio conferma la sua apertura e disponibilità piena per tutto ciò che riguardi l’arte del teatro nella sua funzione aggregante e formativa.

Lo spettacolo

Gli allievi del Liceo A.Gatto si cimentano ad andare in scena con un testo riscritto e riadattato che nasce dallo sceneggiatore Ennio Flaiano.

“Scritto nel 1946, all’indomani della seconda guerra mondiale, il testo di Flaiano risulta drammaticamente attuale, in un momento storico in cui sono in corso 59 conflitti nel mondo”.

Queste le parole di Pierluigi Iorio che esorta la cittadinanza tutta , anche in questa preziosa e giovane occasione, ad interagire sempre di più con la realtà teatrale ormai riferimento per le scuole e, in generale, per la città di Agropoli.