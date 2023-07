Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 6 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 6 luglio è una data che, nel corso dei secoli, ha visto accadimenti storici di rilievo, celebrazioni religiose e la nascita di personalità di grande spessore. In questo articolo, esploreremo i santi venerati il 6 luglio, rivisiteremo importanti eventi passati, scopriremo alcune curiosità interessanti e daremo uno sguardo alle celebrità che sono nate proprio in questa giornata.

I Santi del 6 luglio

Il 6 luglio, la Chiesa Cattolica celebra i santi Maria Goretti e Pellegrino Laziosi. Maria Goretti, giovanissima martire italiana, è considerata patrona della purezza giovanile. Pellegrino Laziosi, invece, fu un servita italiano che visse nel XIII secolo, noto per la sua devozione e la sua dedizione agli altri.

Accadimenti storici del 6 luglio

Il 6 luglio è una data che ha segnato importanti avvenimenti storici nel corso dei secoli. Ad esempio, nel 1348, durante la Peste Nera, la città di Colonia, in Germania, fu devastata dalla pestilenza. Nel 1415, la città di Costanza, in Svizzera, divenne il luogo di esecuzione del teologo ceco Jan Hus, che venne condannato come eretico. Nel 1535, il navigatore italiano Jacopo Sannazaro scoprì l’isola di Ischia. Nel 1885, Louis Pasteur inoculò il vaccino antirabbico a un ragazzo morso da un cane rabbioso, salvandogli la vita.

Curiosità del 6 luglio

Oltre agli eventi storici, ci sono alcune curiosità legate al 6 luglio. Ad esempio, nel 1957, John Lennon e Paul McCartney si incontrarono per la prima volta presso la festa parrocchiale di St. Peter a Woolton, Liverpool. Questo incontro segnò l’inizio di una delle partnership musicali più famose nella storia: quella dei Beatles. Inoltre, il 6 luglio è anche il National Fried Chicken Day negli Stati Uniti, una giornata in cui viene celebrato questo piatto gustoso e croccante.

Celebrità nate il 6 luglio

La lista delle celebrità nate il 6 luglio comprende numerosi personaggi di spicco provenienti da diverse aree dello spettacolo, dello sport e della cultura. Alcuni di loro sono:

Dal campo dello spettacolo: l’attore americano Sylvester Stallone, famoso per il suo ruolo di Rocky Balboa nella serie di film “Rocky”, e l’attore americano Kevin Hart, noto per le sue commedie divertenti e il suo stile unico.

Dal mondo dello sport: il calciatore portoghese Luís Figo, considerato uno dei migliori giocatori di calcio del suo tempo, e il tennista svedese Stefan Edberg, vincitore di numerosi titoli nel corso della sua carriera.

Nel campo della cultura: l’autore americano Nathaniel Hawthorne, noto per il suo romanzo “La lettera scarlatta”, e il pittore francese Marc Chagall, famoso per le sue opere surreali e poetiche.