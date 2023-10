A Sicignano degli Alburni una mostra di abiti e merletti d’epoca

Dal 14 al 22 ottobre, i locali della Biblioteca Comunale di Sicignano degli Alburni ospiteranno una mostra di arredi, di oggetti, di abiti e di merletti d’epoca, frutto delle capacità creative degli anziani custodi delle antiche tecniche dell’artigianato.

“Per l’occasione saranno esposti i lavori di falegnami, ricamatrici e sarte che hanno lasciato, alla comunità, un patrimonio di bellezze dal valore inestimabile, frutto del lavoro delle loro abili mani e della loro creatività e fantasia” hanno confermato dalla casa comunale.

Cosa si potrà scoprire tra i libri della biblioteca

In particolare la mostra sarà ricca di abiti e ricami frutto dell’abilità di Antonietta Zammiello , che per oltre quarant’anni ha svolto il mestiere di sarta e di ricamatrice con perizia e maestria, le pareti saranno abbellite da alcuni dipinti della cittadina Maria Rosaria Capasso, erede di una tradizione familiare di pittori che ha visto nello zio, il compianto Andrea Capasso, un artista riconosciuto e apprezzato le cui opere sono presenti, tuttora, soprattutto in numerose chiese del territorio.

La soddisfazione del sindaco Giacomo Orco

La mostra verrà inaugurata alle ore 17:30 del 18 ottobre resterà aperta fino a domenica, 22 ottobre.

“Un doveroso ringraziamento va ai familiari della nostra cara Ze’ Ntunetta, all’artista Maria Rosaria Capasso, alla dottoressa Gammaldi e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della mostra” hanno concluso dal comune guidato dal sindaco, Giacomo Orco.