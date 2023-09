Sicignano degli Alburni: ottimi risultati per il progetto di risistemazione dell’archivio comunale

Presso la Biblioteca Comunale di Sicignano degli Alburni è stato presentato, nei giorni scorsi, il progetto di riorganizzazione dell’Archivio Comunale. L’evento di presentazione denominato “L’Archivio: lo scrigno della memoria” ha visto la partecipazione della dottoressa Anna Caterina Gammaldi e di alcune ragazze del posto impegnate nel Servizio Civile Universale che, insieme, hanno esposto alla cittadinanza il progetto volto a salvaguardare e a valorizzare l’archivio, un bene culturale di notevole importanza. I lavori di risistemazione, iniziati circa un anno fa, hanno dato ottimi frutti in quanto presso l’archivio del comune, guidato dal sindaco Giacomo Orco, non venivano effettuati interventi riorganizzativi da circa ventitré anni.

Il progetto

I lavori sono partiti dalla bonifica dei locali e dalla pulizia degli scaffali per procedere con la risistemazione dei documenti fuori posto che sono stati suddivisi in aree ben precise. Durante gli interventi sono stati ritrovati anche i registri di Stato Civile a partire dall’anno 1809, di cui si erano perse le tracce, e che sono stati ricollocati in aree protette e ad essi dedicate site presso l’Ufficio Anagrafe.

“Il progetto, in cui crediamo fortemente, continuerà sempre grazie al coordinamento a titolo volontario della dottoressa Gammaldi e al supporto dei ragazzi che svolgeranno il Servizio Civile impiegati presso il Comune” hanno fatto sapere durante la presentazione. Dall’amministrazione comunale hanno ringraziato tutti per l’impegno profuso e per il risultato conseguito.