Efficientamento energetico dell’I.C. Domenico Savio a Sicignano degli Alburni

Sicignano degli Alburni programma interventi di efficientamento energetico. L’Ente guidato dal sindaco Giacomo Orco ha così approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Efficientamento Energetico Istituto Comprensivo San Domenico Savio di Sicignano degli Alburni“, predisposto dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dell’importo complessivo di € 262.809,38 di cui € 189.964,32 per lavori, compreso € 3.882,06 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I finanziamenti

L’opera verrà finanziata, per l’importo complessivo di € 262.809,38, con fondi di cui al Programma Parchi per il Clima del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnati al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il Comune alburnino ha autorizzato il PNCVDA, all’esecuzione dell’intervento, impegnandosi, nel contempo, a prendere in consegna le opere ultimate al collaudo dei lavori.

Il Parco ha individuato, pertanto, tra le strutture pubbliche dei comuni ricompresi nel suo perimetro di competenza, l’istituto comprensivo “San Domenico Savio” di Sicignano degli Alburni, predisponendo un progetto di efficientamento energetico della struttura.

Fondi dal Mase per il risparmio energetico

La Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via alla terza edizione per il Programma Parchi per il Clima, l’azione in sostegno degli interventi destinati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da realizzare nei territori dei Parchi nazionali. Lo Scopo del Programma è raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, di mitigazione e adattamento e di tutela e valorizzazione della biodiversità in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con la Strategia europea sulla biodiversità 2030 e con le politiche di sviluppo sostenibile.

Le finalità del finanziamento del Ministero

Il finanziamento ministeriale è finalizzato ad interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici; interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco o nelle aree contigue e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili; interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile, ed interventi di gestione forestale sostenibile.