Agropoli: in arrivo fondi per l’efficientamento energetico. Presto la conversione a led di numerose aree

È stata approvata nel corso del Consiglio comunale odierno di Agropoli la variazione del programma triennale opere pubbliche, con inserimento del contributo regionale di euro 3.000.000,00 approvato all’unanimità anche dalla minoranza.

Tali fondi, che sono stati destinati al Comune con apposito decreto regionale del 1 agosto scorso, serviranno per la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione telecontrollo e telegestione del flusso luminoso.

Le dichiarazioni

“Un’ottima notizia – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – che testimonia l’ottimo lavoro portato avanti da questa Amministrazione e dagli uffici nell’andare ad intercettare fondi utili, in questo caso, al miglioramento della pubblica illuminazione. Un lavoro di efficientamento energetico già iniziato nei mesi scorsi su alcuni edifici pubblici come la scuola “Vairo” e che sta proseguendo presso il CineTeatro “Eduardo De Filippo”. Oltre ad alcuni interventi compiuti al porto e nel centro cittadino. La conversione a led degli impianti stradali si tradurranno in una migliore visibilità e quindi maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, ma anche in un risparmio energetico per le casse comunali“.