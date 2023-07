Poste Italiane: gli uffici delle province di Salerno si illuminano a “LED”. Lavori anche nelle sedi di Agropoli e Altavilla Silentina

Prosegue con successo il progetto “LED” di Poste Italiane anche nella provincia di Salerno. Nei recenti mesi, le sedi postali di Agropoli 1, Altavilla Silentina, Lanzara, Lancusi e Salerno CPO (Centro Operativo Postale) hanno subito importanti lavori di manutenzione straordinaria che hanno comportato una completa ristrutturazione del sistema di illuminazione. Le tradizionali lampade a fluorescenza sono state sostituite con nuovi corpi illuminanti dotati di lampade LED a basso consumo energetico, permettendo una riduzione del 50% dei consumi di energia elettrica e generando significativi risparmi nei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata delle nuove lampade.

Il progetto

Questi interventi fanno parte dell’ampio progetto “LED”, che da alcuni anni rappresenta una delle principali iniziative di Poste Italiane per contenere i costi energetici. Negli ultimi due mesi, il progetto ha coinvolto ben 40 sedi postali nella regione Campania.

L’impegno verso la sostenibilità ambientale intrapreso nella provincia di Salerno contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica” da parte di Poste Italiane entro il 2030. Questo ambizioso obiettivo fa parte del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che pone l’innovazione e la sostenibilità come pilastri fondamentali, inclusa la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

Le dichiarazioni

“L’impegno verso la sostenibilità ambientale è di fondamentale importanza per la nostra strategia. Poste Italiane si impegna a diventare un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030″, ha sottolineato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante durante la presentazione del piano strategico “24 S.I.”. Questo impegno rappresenta un importante supporto per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del nostro Paese e dell’Europa, consentendo una ripresa economica sostenibile in linea con quanto stabilito nel Recovery Plan.