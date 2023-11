A Salento sarà installato un dispensario farmaceutico

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco, ha previsto di istituire l’apertura urgente del Dispensario Farmaceutico in Salento Capoluogo a seguito di cessazione dell’attività di farmacia da parte del gestore il dottore Infante Mario Bruno.

L’iniziativa

Il titolare della farmacia della frazione Fasana, il dott. Michelangelo Sparano, ha manifestato la propria disponibilità alla gestione temporanea del dispensario farmaceutico per il periodo strettamente necessario alla definitiva assegnazione della titolarità della farmacia del Capoluogo. La farmacia Sparano dista solo 9,0 km da Salento Capoluogo per cui ha i requisiti necessari per l’attribuzione in gestione temporanea del dispensario farmaceutico.

Cos’è un dispensario farmaceutico

Il dispensario farmaceutico è una struttura, non una farmacia, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati. La gestione è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia, privata o pubblica, della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Anche i comuni possono gestire tali strutture.

Un nuovo importante servizio per la popolazione di Salento, visto il grande disagio per cittadini, soprattutto anziani, a non poter usufruire direttamente del servizio farmaceutico.