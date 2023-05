Pisciotta: un dispensario farmaceutico per la frazione Marina

Il Comune di Pisciotta intende attivare per la stagione estiva un dispensario farmaceutico presso la frazione Marina di Pisciotta. Una iniziativa che si rinnova ogni anno in considerazione dell’aumento delle presenze nella località costiera. Anche per il 2023 il comune ha avviato le procedure e procederà ad individuare il gestore del servizio.

Avviso pubblico per un dispensario farmaceutico

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Liguori, aveva pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per la gestione del servizio stagionale. I titolari delle farmacie esistenti nella zona hanno potuto far domanda di apertura di dispensario farmaceutico in locali idonei ubicati principalmente alla frazione Marina di questo Comune per il periodo 1 giugno/30 settembre e, in subordine, in altra località del Comune interessato a flussi turistici di rilievo.

Cos’è un dispensario farmaceutico

Il dispensario farmaceutico è una struttura, non una farmacia, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati.

La gestione è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia, privata o pubblica, della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Anche i comuni possono gestire tali strutture.

Per la comunità di Pisciotta un nuovo servizio utile in un periodo, come quello estivo, in cui le presenze turistiche aumentano considerevolmente.