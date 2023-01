Distributore h24 di farmaci: installato in un Comune del Cilento

Un distributore automatico di farmaci sul territorio di Omignano. Un servizio al fine di garantire un servizio in più ai residenti.

Ecco dove sarà installato

Il distributore è stato posizionato ad Omignano Capoluogo, riuscendo così a venire incontro alle esigenze dei residenti. Ad Omignano, infatti, l’unica farmacia aperta è situata alla frazione Scalo, mentre chi abita al Capoluogo è costretto a recarsi nei paesi vicini, a Sessa Cilento o Stella Cilento (qui esiste un dispensario farmaceutico) per l’acquisto dei farmaci.

Le finalità: un valido aiuto per le persone fragili e non solo

Un disagio non da poco soprattutto per la popolazione anziana. Il distributore di farmaci garantirà la possibilità di acquistare quantomeno prodotti che non richiedono la ricetta medica o altri prodotti farmaceutici riuscendo a colmare parzialmente le esigenze della comunità.

A seguito di contatti tra l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Raffaele Mondelli e la ditta si è scelto di collocare l’apparecchiatura in via Europa 16, nello spazio antistante la casa comunale. Una scelta legata non soltanto all’ubicazione, in una zona centrale, ma anche alla presenza di posti auto per la sosta. L’installazione del distributore automatico di farmaci non ha comportato costi a carico del comune di Omignano.