Sala Consilina: una raccolta firme per riconoscere lo stato di Palestina

Sarà allestito domenica prossima 28 Gennaio 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in via Mezzacapo a Sala Consilina, un gazebo per la raccolta firme finalizzata a sottoscrivere una proposta di legge di iniziativa popolare (23A07081 – GU Serie Generale n.297 del 21.12.2023) con la quale si chiede all’Italia di riconoscere lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme est.

L’obiettivo

L’obiettivo è raggiungere 50.000 firme certificate.

L’evento è organizzato dall’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento-Vallo di Diano.

L’iniziativa

Nello stesso giorno l’iniziativa sarà replicata in tutte le piazze d’Italia in cui l’associazione di Alessandro Di Battista è presente, quindi partirà a livello nazionale.

Le dichiarazioni

“Abbiamo allestito questo Gazebo – dichiarano dalla Piazza Cilento-Vallo di Diano – a cui ne seguiranno altri nei Paesi del comprensorio, per dare la possibilità, a quanti lo vorranno, di contribuire a sensibilizzare e sostenere una battaglia necessaria, improcrastinabile. Solo con il riconoscimento dei due Stati indipendenti (posizione sostenuta anche dagli Stati Uniti d’America) con confini certi si potrà mettere fine a questa guerra fra Israele e i palestinesi che dura ormai da 75 anni e che tante vite di innocenti è costata e continua a costare. Speriamo in una massiccia partecipazione di cittadini presso il nostro banchetto. Per poter firmare serve presentarsi muniti di un documento di identità.“