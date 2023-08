A Futani una nuova area per lo sport grazie ai finanziamenti del PNRR

Il Comune di Futani, guidato dal sindaco Aniello Caputo è risultato beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera. All’Ente cilentano è stato assegnato un contributo pari a € 28.500,00. L’Ente ha individuato pertanto l‘area pubblica dell’ Edificio Scolastico “Andrea Merola” per l’allestimento e la realizzazione del parco/percorso attrezzato.

Fondi Pnrr per il Comune di Futani: ecco come verranno utilizzati

I lavori in programma saranno finanziati con i fondi del Piano Nazionale , investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”. L’Avviso punta a favorire il recupero della aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

Il Dipartimento per lo sport ha disposto l’attivazione di una terza linea di intervento per la creazione di parchi e percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale nei territori svantaggiati del Paese destinando 20 milioni di euro esclusivamente alle aree del Mezzogiorno per la fornitura e distribuzione di attrezzature sportive e l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

Tanti vantaggi per la comunità

La realizzazione di parchi giochi tecnologici rappresenta un’opportunità importante per la comunità di Futani. Non solo permetterà ai cittadini di avere a disposizione luoghi dove praticare attività fisica all’aria aperta, ma anche di utilizzare attrezzature moderne e all’avanguardia, che consentono di arricchire l’esperienza di gioco e di apprendimento.