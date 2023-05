Un’area per lo sport immersa nel verde: ecco dove

Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, è risultato beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera. All’Ente cilentano è stato assegnato un contributo pari a € 28.500,00.

Fondi Pnrr per il Comune di Montano: ecco come verranno utilizzati

I lavori in programma saranno finanziati con i fondi del Piano Nazionale , investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”. L’Avviso punta a favorire il recupero della aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

Il Dipartimento per lo sport ha disposto l’attivazione di una terza linea di intervento per la creazione di parchi e percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale nei territori svantaggiati del Paese destinando 20 milioni di euro esclusivamente alle aree del Mezzogiorno per la fornitura e distribuzione di attrezzature sportive e l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

Il progetto di Montano

«La palestra “all’aperto”! Per le Famiglie, per i Ragazzi, per i Diversamente Abili! Uno spazio nuovo ,uno spazio immerso nella natura, uno spazio panoramico , fruibile gratuitamente da Tutti! A breve la realizzazione Località Chiaia Montano capoluogo», dice soddisfatto il primo cittadino Luciano Trivelli.

Montano punta a realizzare così un percorso attrezzato per il fitness; in particolare le attrezzature, polivalenti, dovranno essere in numero compreso tra 6 e 26 e specifiche per l’allenamento a corpo libero, cardio e il miglioramento e coordinamento del tono muscolare (esercizi all’aperto, jogging, footing ecc.) pur potendo variare la composizione nel rispetto delle tipologie di attrezzature da destinare alla pratica sportiva libera e soprattutto adatte ad uno o più target specifici (bambini, giovani, adulti, over 65 e diversamente abili).

Il Comune cilentano aveva presentato domanda di finanziamento nell’ambito della 3° Linea di intervento finanziata con i fondi del PNRR, la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera, destinati unicamente ai Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti sprovvisti di playground pubblici e ricadenti nelle Regioni del Mezzogiorno. Richiesta che è stata approvata dal Ministero competente.