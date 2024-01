Nel Cilento si promuove la lettura: apre un punto lettura “Nati per leggere”

Domenica 28 gennaio alle ore 16:30, sarà inaugurato a Caselle in Pittari un Punto Lettura “Nati per Leggere” nella Biblioteca comunale. Una iniziativa – fanno sapere i promotori – possibile grazie alla lungimiranza e alla sensibilità verso l’infanzia dell’ Ente comunale, delle associazioni locali e di un gruppo di volontarie Nati per Leggere”.

I punti di lettura

Nei Punti Lettura Nati per Leggere si promuovono il Programma Nati per Leggere, la meraviglia e i benefici della lettura in famiglia fin da quando i bambini e le bambine sono nel pancione.

La lettura è quindi anche uno strumento semplice e pacifico per entrare in relazione con i nostri bambini, in primis, facilitando uno sviluppo psico fisico armonico, ma anche per creare legami tra famiglie e tra famiglie e territorio.

Cos’è Nati per leggere

Il Programma Nati per Leggere è un programma socio sanitario di comunità e di sostegno alla genitorialità. Gli incontri Nati per Leggere sono sempre gratuiti.