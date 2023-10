Riprendono le attività di “Nati per Leggere” al “Punto Lettura” di Teggiano

Lo scorso sabato, al Punto Lettura, ospitato presso il Centro Dianum di Teggiano sono ritornate tante famiglie, proveniente da tutto il Vallo di Diano per vivere un momento intimo di lettura dialogica in famiglia, sotto la guida delle Volontarie Nati per Leggere Campania. Si tratta di un servizio voluto dal Comune di Teggiano e che sarà attivo il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00.

Il programma Nati per Leggere, sviluppato assieme all’associazione culturale pediatri, all’associazione italiana biblioteche e al Centro per la salute del bambino, propone gratuitamente alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo della genitorialità.

Nati per leggere sostiene la genitorialità

“Nati per Leggere” è infatti un programma nazionale che rappresenta un punto di riferimento importante per il sostegno alla genitorialità. Il bambino deve essere accompagnato dall’adulto affinché questa buona pratica diventi una abitudine in famiglia.

Il punto lettura di Teggiano come riferimento del Vallo di Diano

l Punto lettura di Teggiano ha l’obiettivo di diventare un riferimento per l’intero Vallo di Diano e l’inizio delle attività è stato possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale che ha fortemente voluto l’attivazione di questo spazio per poter donare all’intero territorio un’opportunità educativa di grande impatto sociale per la fascia 0/6 anni e le loro famiglie.

Le Volontarie Nati per Leggere offrono uno spazio alla lettura di relazione, mostrando ai genitori il metodo per poter avviare questo tipo di lettura anche in famiglia. Al Punto Lettura è possibile anche il prestito dei libri.